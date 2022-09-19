بعد ارتفاع عدد القتلى.. إدانات دولية واسعة تلاحق النظام الإيراني

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت منظمات حقوقية عن ارتفاع قتلى التظاهرات في إيران إلى 5 أشخاص، كانوا قد خرجوا في تظاهرات تندد بقتل الناشطة الكردية مهسا أميني على يد قوات الأمن.

وقبل قليل، كان عدد القتلى قد وصل إلى 4 فقط، فيما يبدو أن الأعداد في ازدياد نتيجة كثرة المصابين.

وفي وقت سابق، وصفت الخارجية الفرنسية ما حدث للفتاة الكردية بأنه “أمر مروع للغاية”، داعية إلى إجراء تحقيق عاجل وعادل.

وقالت منظمة هنكاو لحقوق الإنسان، إن اثنين من الأشخاص قُتلا عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في مدينة سقز الكردية مسقط رأس “أميني” واثنين آخرين قتلا في منطقة ديفانداره بنيران مباشرة من قوات الأمن.

وفاة مهنسا أميني

وتوفيت مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا بعد اعتقالها في طهران الأسبوع الماضي من قبل شرطة الآداب، مما أثار مظاهرات في العديد من المناطق بما في ذلك العاصمة.

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