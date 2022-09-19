3 علامات عند الاستيقاظ من النوم تشير إلى إمكانية الإصابة بالنوبة القلبية

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كشفت أبحاث علمية عن 3 علامات عند الاستيقاظ تشير إلى إمكانية الإصابة بالنوبة القلبية المفاجئة.

وهذه الأعراض هي : الاستيقاظ في عرق بارد، والشعور بالغثيان أو الشعور بالقيء.

وهناك أعراض أخرى للنوبة القلبية وهي :

– ألم أو انزعاج في الصدر يحدث فجأة ولا يزول.

– الشعور بضغط أو ثقل في صدرك.

– عسر الهضم أو حرقان المعدة.

– ألم في الذراع الأيسر أو الأيمن أو قد ينتشر إلى رقبتك أو فكك أو ظهرك أو معدتك.

– الشعور بالغثيان أو التعرق أو الدوخة.

ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، يمكن أن تختلف مستويات الألم أيضًا من شخص لآخر، فبالنسبة لبعض الأشخاص، يكون الألم أو الضيق في الصدر شديدًا، بينما يشعر الآخرون بعدم الراحة، أو بألم مشابه لعسر الهضم.

يمكن أن تستمر هذه الأعراض على مدار أيام، أو يمكن أن تظهر فجأة وبشكل غير متوقع، وحذرت NHS، بأن أول شيء يجب عليك فعله هو الاتصال بالطوارئ والخضوع للرعاية الطبية على الفور.

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