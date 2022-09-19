وظائف شاغرة بجامعة الأمير سلطان في عدد من التخصصات

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أعلنت جامعة الأمير سلطان عبر حسابها الرسمي “تويتر” عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، واشترطت أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:-

1- مدقق مالي.

– أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة أو تخصص ذي صلة.

– لديه خبرة لا تقل عن سنتين في الشؤون المالية أو التدقيق المالي.

– لديه القدرة والمعرفة الكافيتين باستخدام برامج المايكروسوفت.

2- أخصائي موارد بشرية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس تخصص موارد بشرية أو تخصص ذي صلة.

– لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالموارد البشرية.

– إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

– لديه القدرة والمعرفة على استخدام برامج المايكروسوفت.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من يوم الاثنين بتاريخ 1444/02/23هـ الموافق بالميلادي 2022/09/19م.

طريقة التقديم:-

عبر موقع جامعة الأمير سلطان “اضغط هنا“، أو عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع كتابة المسمى الوظيفي في عنوان البريد: jobs@psu.edu.sa