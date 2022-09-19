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أكبر عملية أمنية في تاريخ لندن لم تمنع هذا المتسلل إلى تابوت الملكة إليزابيث (شاهد)

أكبر عملية أمنية في تاريخ لندن لم تمنع هذا المتسلل إلى تابوت الملكة إليزابيث (شاهد)

أكبر عملية أمنية في تاريخ لندن لم تمنع هذا المتسلل إلى تابوت الملكة إليزابيث (شاهد)
٠٢:١٩:١٧ ص، الثلاثاء، ٢٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بالرغم من مشاركة  عشرة آلاف ضابط شرطة، في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية، تمكن عنكبوت من التسلسل إلى نعش الملكة والتجول على رسالة ابنها الملك تشارلز.

ولم تمنع التعزيزات الأمنية التي  بلغ عددها 43 ألفا، فضلا عن مئات المتطوعين وأفراد القوات المسلحة؛ العنكبوت من الوصول إلى هدفه.

وقد شق العنكبوت  طريقه عبر هذه الحشود من العساكر والضيوف ليقف على نعش الملكة إليزابيث الثانية ويضع بصمات أرجله الثمانية على رسالة ولدها الملك.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف وصل العنكبوت فوق نعش الملكة إليزابيث، وتحديدا في إكليل الزهور وأوراق الشجر المقطوعة من حدائق قصر باكنغهام، التي كانت فوق النعش.

كما ظهر العنكبوت وهو يتجول على رسالة كتبها الملك تشارلز الثالث، جاء فيها: “في ذكرى محبة ومخلصة. تشارلز ر.”، قبل أن يختفي العنكبوت في النهاية عن الأنظار، ويعود إلى داخل الباقة.

ونال الحدث الطريف شغف وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذا العنكبوت، وقالت إحدى التغريدات على تويتر: “أشهر عنكبوت في العالم الآن”، فيما سخرت تغريدة أخرى بالقول: “هل تمت دعوتك يا صديقي؟”.

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