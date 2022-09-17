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في أقل من ثانية.. سائق دراجة هندي ينجو من موت مروع مرتين (فيديو)
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في أقل من ثانية.. سائق دراجة هندي ينجو من موت مروع مرتين (فيديو)

في أقل من ثانية.. سائق دراجة هندي ينجو من موت مروع مرتين (فيديو)

في أقل من ثانية.. سائق دراجة هندي ينجو من موت مروع مرتين (فيديو)
٠٣:٤٤:٤٠ ص، السبت، ٢١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

نجا سائق دراجة نارية هندي من موت مروع مرتين في أقل من ثانية، بسبب ارتدائه الخوذة.

وأظهر مقطع فيديو متداول سائق الدراجة النارية وهو يسير بسرعة فائقة قبل أن تصطدم به سيارة لينبطح أرضا هو ودراجته.

وبعد الاصطدام بالسيارة اندفع السائق على الطريق الأسفلتي فيما اصطدمت دراجته بأحد أعمدة الإنارة ليقع العامود على السائق مرة أخرى عندما كان يحاول القيام والإفاقة من الصدمة الأولى.

الخوذة هي السبب

ووفق لقطات الفيديو، وقع العامود على ذراع السائق فقط عندما كان يحاول القيام، ليفتدي رأسه ببضعة سنتيمترات، وينجو من الموت للمرة الثانية في أقل من ثانية.

وعلى هامش الحادث، بدا أن سبب عدم رؤية سائق الدراجة لكل من السيارة وعامود الإنارة، هو ارتدائه لخوذة كبيرة لا يظهر وجهه منها.

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