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“بلومبرج”: 50% من النفط الروسي ستشتريه دول أخرى بعد الحظر الغربي

“بلومبرج”: 50% من النفط الروسي ستشتريه دول أخرى بعد الحظر الغربي

“بلومبرج”: 50% من النفط الروسي ستشتريه دول أخرى بعد الحظر الغربي
٠٣:٢٦:٢٦ ص، السبت، ٢١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت وكالة بلومبرج، أن 50% من النفط الروسي ستشتريه دول أخرى بعد الحظر الغربي.

وأوضحت أن الحكومة الروسية، أكدت أن خط الغاز “قوة سيبيريا2” إلى الصين قد يصبح البديل الفعلي لروسيا عن “نورد ستريم2” المتجه لأوروبا.

إمدادات الغاز من روسيا للصين انطلقت في 10 سبتمبر

ونقلت عن  شركة غازبرو، أنه لا يمكن لأي دولة باستثناء روسيا أن تزود أوروبا بكميات من الغاز تضاهي احتياطيات سيبيريا ويامال، مؤكدة أن إمدادات الغاز من روسيا للصين عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” سجلت في 10 سبتمبر الجاري مستوى تاريخيًا.

وذكرت “بلومبيرج”، أن رئيسة الوزراء الفرنسية تحث العائلات والشركات والسلطات المحلية على خفض استخدام الطاقة بنسبة 10٪.

دول الاتحاد الأوروبي ستتجمد في الشتاء

فيما أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن دول الاتحاد الأوروبي ستتجمد في الشتاء إذا قطعت عنها روسيا الغاز.

وكشفت وزارة الطاقة النرويجية، أنها تتوقع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا إذا تم وضع سقف لأسعار الغاز الروسي.

وفي القوت نفسه، أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنه على الاتحاد الأوروبي التقليل من استهلاك الطاقة وزيادة الإمداد، وأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي، مطالبًا بإحالة الرئيس الروسي إلى القضاء الدولي بسبب حربه على أوكرانيا.

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الكلمات الدلالية:
أزمة الطاقة الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي خط نورد ستريم روسيا

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