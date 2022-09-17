5 أطعمة تحمي القلب وتخفض الكوليسترول في الدم.. تعرف عليها

تواصل- وكالات:

قالت الدكتورة الأمريكية إليزابيث كلوداس، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، إن هناك 5 أطعمة تحمي صحة القلب وتخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

وأوضحت أن تلك الأطعمة هي، الشوفان الغني بالألياف الغذائية، التي تساعد على تخفيض كمية الكوليسترول التي يمتصها الجهاز الهضمي، واللوز، ويمكن استبداله عند الحاجة بالبندق أو الجوز أو الفستق.

وأضاف أن الطعام الثالث هو بذور الشيا، وهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16 بالمئة بفضل احتوائها على أحماض أوميغا-3 الدهنية. ولكن تأثير هذه الأحماض في مستوى الكوليسترول “الضار” محدود نسبيا، علما أنها تساعد على رفع مستوى الكوليسترول “الجيد”.

* السر في البطيخ الأحمر

ووفق الأخصائية ذاتها، فإن الطعام الرابع هو تناول الخضروات بانتظام، إذ يؤثر ذلك إيجابيا في صحة القلب والأوعية الدموية وفي مستوى الكوليسترول، والخامس هو البطيخ الأحمر الذي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول.

وكان باحثون قالوا مؤخرا، إن الحفاظ على صحة القلب ووقايته من الأمراض الخطيرة ممكن، في حالة الالتزام بنظام غذائي صحي، وفي الوقت نفسه، تجنب أطعمة بعينها، قد تترك آثارًا سلبية على صحة الإنسان عمومًا.

ونصح الباحثون بتجنب الحلويات، والكربوهيدرات المكررة، والوجبات السريعة، واللحوم المصنعة، والأطعمة المقلية، والمشروبات الغازية

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