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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة ورياح على هذه المناطق حتى المساء
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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة ورياح على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة ورياح على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة ورياح على هذه المناطق حتى المساء
٠٢:٥٠:٠١ ص، السبت، ٢١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم من أمطار غزيرة مع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء ومناطق من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بهذه المناطق:

1 – منطقة نجران، وتشمل “شرورة”.

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2 – منطقة تبوك، وتشمل “المعظم وتيماء”.

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3 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “العلا وخيبر وينبع والريس وينبع النخل “.

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4 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق والقرى والمندق بلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة فرعة غامد الزناد وقلوة”.

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5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم وبني يزيد وقيا وميسان والعرضيات والسيل الكبير والشفا والطائف، والهدا وعشيرة والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة  والجموم القنفذة الليث”.

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6 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة والعرين وسراة عبيدة وظهران الجنوب وخميس مشيط والمجاردة وبارق ورجال والمع ومحايل”.

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7 – منطقة جازان، وتشمل “جزر فرسان والحرث والدائر بني مالك والريث، والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والدرب وبيش وأحد المسارحة وأبو عريش والطوال والفطيحة وبيش”.

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8 – المنطقة الشرقية، وتشمل”الخفجي والقيصومة والنعيرية الإحساء والجبيل والخبر والدمام والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والقطيف ورأس تنورة وبقيق والبطحاء والعبيلة وحرص وخريص”.

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وأشار المركز إلى الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله- حتى مساء اليوم.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأتربة والغبار الأرصاد حالة الطقس رياح نشطة مكة والمدينة وجازان

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