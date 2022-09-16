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“الصناعة”: 190 عقوبة على منشآت مخالفة للاستثمار التعديني بأغسطس
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“الصناعة”: 190 عقوبة على منشآت مخالفة للاستثمار التعديني بأغسطس

“الصناعة”: 190 عقوبة على منشآت مخالفة للاستثمار التعديني بأغسطس

“الصناعة”: 190 عقوبة على منشآت مخالفة للاستثمار التعديني بأغسطس
٠٢:٥٤:٤٣ ص، السبت، ٢١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في وكالة الرقابة التعدينية، أنها أصدرت 190 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني في شعر أغسطس الماضي.

وأضافت في بيان، أن تلك العقوبات من بينها 89 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و72 عقوبة لاستغلال خام البحص و23 عقوبة لاستغلال مواد الردميات وأربع عقوبات لاستغلال رمل السيليكا.

هؤلاء يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات

كما أصدرت الوزارة، عقوبتين لكل من استغلال الحديد منخفض النسبة والبازلت. مشيرة إلى أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة.

ووفق المصدر ذاته، شكل المخالفون في منطقة عسير النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 58 عقوبة، ثم منطقة مكة المكرمة 31 عقوبة، ومنطقة جازان 25 عقوبة، فيما سجل المخالفون في منطقة تبوك 18 عقوبة ومنطقة الرياض 17 عقوبة.

وبحسب البيان، تهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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الكلمات الدلالية:
الاستثمار التعديني التعدين الصناعة مخالفات وزارة الصناعة

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