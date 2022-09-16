“الشؤون البلدية”: عدد المستفيدين من منصة بلدي بلغ أكثر من 2.5 مليون

تواصل- وكالات:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن عدد المستفيدين من خدمات منصة بلدي بلغ 2548873 مستفيدا.

وأضافت الوزارة في إفادة لصحيفة “الاقتصادية”، أن عدد الرخص التجارية الصادرة من منصة خدمات بلدي، وصل إلى 1310243 رخصة.

وأوضحت أن الخدمات التي تمت الاستفادة منها تنوعت ما بين تجديد رخصة نشاط تجاري، إذ تمكن الخدمة تعزيز استمرارية العمل التجاري وتجديد الرخصة، وتعديل بيانات الرخصة.

* نبذة عن منصة بلدي

ومنصة بلدي هي احدى المنصات المقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة، وتم تطوير منصة بلدي بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة، لتكون البوابة الوطنية التي تدعم المجتمع البلدي.

وتقدم هذه المنصة ثلاث خدمات رئيسية، الخدمات التفاعلية، والخدمات الالكترونية والخدمات المعلوماتية، وسنتطرق لاحقاً للحديث عن كل خدمة على حدى.

وتهدف منصة بلدي إلى تحسين الجودة في مستوى الخدمات البلدية المقدمة، بالإضافة إلى تفعيل دور المستفيدين كشركاء، وتحسين مستوى رضاهم وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي.

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