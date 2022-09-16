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“الأرصاد”ينبه: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
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“الأرصاد”ينبه: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

“الأرصاد”ينبه: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح

“الأرصاد”ينبه: حالة من الضباب على هذه المناطق حتى الصباح
٠١:٤٣:٣٩ ص، السبت، ٢١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط”.

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2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الشعيبة وثول وجدة ورابغ والشفا والطائف والهدا”.

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3 – المنطقة الشرقية، وتشمل “البطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وذعبلوتن وعردة والأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف والنعيرية وشبق ورأس تنورة”.

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وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والعوالق الترابية تبدأ من الساعة الـ 2 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

يأتي هذا في الوقت الذي هطلت فيه أمطار غزيرة على محافظة المجاردة وجرت السيول والأودية بأحد المسارحة في جازان جنوب المملكة.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الضباب حالة الطقس عسير عوالق ترابية مكة

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