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علماء: علاقة خطيرة بين المضادات الحيوية والإصابة بالسرطان
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علماء: علاقة خطيرة بين المضادات الحيوية والإصابة بالسرطان

علماء: علاقة خطيرة بين المضادات الحيوية والإصابة بالسرطان

علماء: علاقة خطيرة بين المضادات الحيوية والإصابة بالسرطان
٠٢:٠١:١٢ ص، السبت، ٢١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

كشف باحثون أن المضادات الحيوية قادرة على نقل سرطان الجلد إلى العظام.

ووفق مجلة “Medical Xpress”، فإن باحثين من جامعة “إيموري” الأمريكية، اكتشفوا أن المضادات الحيوية قادرة على تسريع نمو النقائل في العظام بسبب استنفاد البكتيريا المعوية.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تجارب أجروها على الفئران المخبرية، التي حقنت بخلايا سرطانية في القلب والعظام، مع إعطائها مضادات حيوية واسعة الطيف، بحسب موقع فضائية “روسيا اليوم”.

السر في أنسجة العظام

واكتشف الباحثون أن هذه الفئران أصبحت أكثر عرضة لظهور النقائل في أنسجة العظام مقارنة بفئران أخرى لم تعطى المضادات الحيوية.

وكان علماء من جامعة كوين ماري بلندن، حذروا من تطبيقات الهواتف الذكية التي تدعي قدرتها على تشخيص سرطان الجلد، مشيرين إلى أنها غير دقيقة ويمكن أن تؤدي إلى وفيات يمكن تجنبها.

ووجد الباحثون، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن تطبيقين لاكتشاف سرطانات الجلد – لم يتم تسميتهما لأسباب قانونية – حددا السرطانات النادرة والشديدة على أنها منخفضة المخاطر.

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الكلمات الدلالية:
الجلد المضادات المضادات الحيوية سرطان الجلد سرطان العظام

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