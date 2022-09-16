بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن وفاة فتاة إيرانية تحت التعذيب

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أعلن البيت الأبيض، أنه يدين وفاة فتاة إيرانية تحت التعذيب في العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح البيت الأبيض في بيان عاجل، أن وفاة فتاة إيرانية بطهران تحت التعذيب أمر لا يمكن التسامح معه.

وبعد مقتل شابة إيرانية، انطلقت احتجاجات ليلية في طهران رافعة شعارات مناوئة للنظام، هاتفة ضد خامنئي:”الموت للديكتاتور”.

انقطاع خدمة الإنترنت في ظهران

وتزامنًا مع الاحتياجات الليلية التي انطلقت في جميع أنحاء العاصمة الإيرانية انقطعت خدمات الإنترنت في طهران.

وقبل قليل، اندلعت مظاهرات ليلية في مناطق متفرقة في إيران بعد وفاة شابة كردية تدعى مهسا أميني والتي تبلغ من العمر22 عامًا، على أيدي قوات الأمن.

تفاصيل وفاة الشابة الإيرانية

وتوفيت الشابة الإيرانية، اليوم، بعد أن أوقفتها الأربعاء في طهران شرطة الإرشاد المسؤولة عن التأكد من ارتداء النساء للحجاب.

وأفاد التلفزيون الرسمي الجمعة “للأسف ماتت وتم نقل جثتها إلى معهد الطب الشرعي”.

كانت “مهسا” تزور طهران مع عائلتها عندما أوقفتها وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك اشتراط تغطية شعرهن بحجاب.

وقالت شرطة طهران إن مهسا أميني أوقفت مع نساء أخريات لتلقي “إرشادات” بشأن قواعد اللباس، مشيرًا إلى أنها عانت فجأة من مشكلة في القلب ونقلت على الفور إلى المستشفى.

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