أوكرانيا: الجثامين المستخرجة من مقبرة “إزيوم” عليها علامات تعذيب

تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤول أوكراني، أن 99% من الجثامين التي تم استخراجها في مدينة إزيوم عليها علامات تعذيب.

وأكد مفوض حقوق الإنسان بالبرلمان الأوكراني، أن أكثر من 1000 شخص تعرضوا للتعذيب والقتل في مناطق احتلتها روسيا بخاركيف.

العثور على مقبرة جماعية بمنطقة خاركيف

وفي وقت سابق من صباح أمس، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية عثرت على “مقبرة جماعية” في مدينة إيزيوم، التي استعادتها قبل أيام بمنطقة خاركيف شرقي البلاد.

وأوضح أن روسيا تترك الموت وراءها في كل مكان ولا بد من محاسبتها مشيرًا إلى أنه أمر بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الجريمة الإنسانية، مؤكدًا أنه يتعين على العالم حقا أن يحاسب روسيا على هذه الحرب.

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وقال رئيس مكتب زيلنسكي: إن العالم يحتاج لرؤية جريمة الروس في إيزيوم وحساب من عذب وأعدم الأوكرانيين سيكون عسيرًا.

في الوقت نفسه، أشار منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن التقارير عن مقابر جماعية في أوكرانيا مروعة، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل دعم جهود توثيق جرائم الحرب والفظائع التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا، لافتًا إلى أن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب سيصعب عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.