بعد قرار الشحن بالطاقة النظيفة.. هل ستعمل بطارية أيفون بدون كهرباء؟

تواصل- وكالات:

في خطوة غير مسبوقة، قررت شركة “أبل” جعل أيفون “أكثر صداقة مع البيئة”، وذلك اعتماداً على نظام iOS 16” الذي سيوفّر خياراً جديداً ضمن إعدادات البطارية يحمل اسم الشحن عبر الطاقة النظيفة.

وحسب الشركة، فإن الخطوة تهدف إلي تقليص الأثر الكربوني لهواتف آيفون، عن طريق تعزيز أوقات الشحن عند استخدام مصادر “طاقة أنظف”، واختيار أوقات تكون فيها الكهرباء أقل انبعاثا للكربون.

* نظام iOS 16

ولم توضح “أبل” مزيد من التفاصيل بخصوص الخيار الجديد، واكتفت بالقول إنه سيتوفر فقط في الولايات المتحدة الأمريكية في نسخة لاحقة من نظام iOS 16.

ووفق النظام الجديد، سيصبح “أيفون” قادراً على تحديد متى تعمل شبكة الكهرباء في أنظف الأوقات، ليقوم عندها بإتمام عملية الشحن ما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون.

ومع الخاصية الجديدة، فإنه عند تفعيل حاملي آيفون لخيار “الشحن عبر الطاقة النظيفة” سيقوم الهاتف بتحديد وقت الشحن بذكاء اعتماداً على المعلومات التي ترده عبر نظام iOS من “إدارة معلومات الطاقة” والتي سينسق معها.

وفي حال كان التوقيت يشير إلى أنه هناك حملاً كبيراً على الشبكة وأن انبعاثات الكربون مرتفعة، سيلجأ أيفون إلى تأجيل عملية الشحن لوقت تكون فيه الشبكة تعمل بطاقة أنظف.

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