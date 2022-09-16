اليوم السبت.. إليك مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 21 صفر 1444 هجرية، الموافق 17 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:07 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:07 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 12 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:53
المدينة – 4:51
الرياض – 4:23
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:16
المدينة – 12:17
الرياض – 11:48
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:41
المدينة – 3:44
الرياض – 3:15
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:23
المدينة – 6:24
الرياض – 5:56
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:53
المدينة – 7:54
الرياض – 7:26