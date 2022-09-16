اليوم السبت.. إليك مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 21 صفر 1444 هجرية، الموافق 17 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:07 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:07 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم السبت 12 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:53

المدينة – 4:51

الرياض – 4:23

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:16

المدينة – 12:17

الرياض – 11:48

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:41

المدينة – 3:44

الرياض – 3:15

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:23

المدينة – 6:24

الرياض – 5:56

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:53

المدينة – 7:54

الرياض – 7:26