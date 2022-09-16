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تزامنًا مع الاحتجاجات.. انقطاع كبير لخدمات الإنترنت في العاصمة الإيرانية

تزامنًا مع الاحتجاجات.. انقطاع كبير لخدمات الإنترنت في العاصمة الإيرانية

تزامنًا مع الاحتجاجات.. انقطاع كبير لخدمات الإنترنت في العاصمة الإيرانية
١٢:٢٥:٠٨ ص، السبت، ٢١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع الاحتياجات الليلية التي انطلقت في جميع أنحاء العاصمة الإيرانية انقطعت خدمات الإنترنت في طهران.

وقبل قليل، اندلعت مظاهرات ليلية في مناطق متفرقة في إيران بعد وفاة شابة كردية تدعى مهسا أميني والتي تبلغ من العمر22 عامًا، على أيدي قوات الأمن.

وفي وسط طهران، خرج المحتجون بأعداد كبيرة منددين بنظام الـ”خامنئي” ومطالبين بمعاقبة المتسببين في وفاة الفتاة، مرددين هتافات مدوية ضد المرشد: “يسقط الديكتاتور”.

 وفاة شابة إيرانية تشعل المظاهرات

وتوفيت الشابة الإيرانية، اليوم، بعد أن أوقفتها الأربعاء في طهران شرطة الإرشاد المسؤولة عن التأكد من ارتداء النساء للحجاب.

وأفاد التلفزيون الرسمي الجمعة “للأسف ماتت وتم نقل جثتها إلى معهد الطب الشرعي”.

كانت “مهسا” تزور طهران مع عائلتها عندما أوقفتها وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك اشتراط تغطية شعرهن بحجاب.

وقالت شرطة طهران إن مهسا أميني أوقفت مع نساء أخريات لتلقي “إرشادات” بشأن قواعد اللباس، مشيرًا إلى أنها عانت فجأة من مشكلة في القلب ونقلت على الفور إلى المستشفى.

 

 

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الكلمات الدلالية:
إيران تظاهرات طهران خامنئي خدمة الإنترنت طهران

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