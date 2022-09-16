بالتفاصيل.. برنامج توظيف لمعهد التقنيات الورقية في نيوم وجدة والدمام وجازان

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أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في مناطق المملكة، للمواطنين من حملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:

* مناطق التوظيف:

1 – نيوم

2 – جدة

3 – الدمام

4 – جازان

* شروط الالتحاق بالبرنامج:

1 – حاصل على الشهادة الثانوية “علمي و إداري” وبنسبة لا تقل عن 70٪.

2 – أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد العمر عن 24 سنة، ولا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

4 – أن يكون غير مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام التدريب بدوام كامل.

* المزايا أثناء التدريب:

1 – المتدرب يعتبر موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة عبر توقيع عمل مع إحدى الشركات الموظفة.

2 – يتمتع المتدربون بتغطية تأمينية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ اليوم الأول للالتحاق بالمعهد، كما يتم إصدار التأمين الطبي للمتدرب فقط، في اليوم الأول للانضمام إلى المعهد من قبل الشركة الموظفة.

– يستلم المتدرب راتب شهري خلال فترة التدريب (4000 ريال).

– توفير جميع الاحتياجات التدريبية (المناهج التدريبية، الزي الرسمي).

– إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.

– الحصول على شهادة الدبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

* المزايا بعد التدريب:

– الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني .

– إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.

– العمل في مقر الشركة الموظفة .

– راتب شهري ومزايا أخرى حسب سياسة الشركة الموظفة.

* مدة التدريب:

– مدة التدريب سنتين ويعتبر المتدرب موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة.

* طريقة التقديم:

– يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1444/2/20هـ عبر تعبئة النموذج على هذا الرابط.