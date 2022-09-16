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بالتفاصيل.. برنامج توظيف لمعهد التقنيات الورقية في نيوم وجدة والدمام وجازان

بالتفاصيل.. برنامج توظيف لمعهد التقنيات الورقية في نيوم وجدة والدمام وجازان

بالتفاصيل.. برنامج توظيف لمعهد التقنيات الورقية في نيوم وجدة والدمام وجازان
١٢:١٢:٤٦ ص، السبت، ٢١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في مناطق المملكة، للمواطنين من حملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:

* مناطق التوظيف:

1 – نيوم

2 – جدة

3 – الدمام

4 – جازان

* شروط الالتحاق بالبرنامج:

1 – حاصل على الشهادة الثانوية “علمي و إداري” وبنسبة لا تقل عن 70٪.

2 – أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد العمر عن 24 سنة، ولا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

4 – أن يكون غير مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام التدريب بدوام كامل.

* المزايا أثناء التدريب:

1 – المتدرب يعتبر موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة عبر توقيع عمل مع إحدى الشركات الموظفة.

2 – يتمتع المتدربون بتغطية تأمينية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ اليوم الأول للالتحاق بالمعهد، كما يتم إصدار التأمين الطبي للمتدرب فقط، في اليوم الأول للانضمام إلى المعهد من قبل الشركة الموظفة.

– يستلم المتدرب راتب شهري خلال فترة التدريب (4000 ريال).

– توفير جميع الاحتياجات التدريبية (المناهج التدريبية، الزي الرسمي).

– إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.

– الحصول على شهادة الدبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

* المزايا بعد التدريب:

– الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني .

– إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.

– العمل في مقر الشركة الموظفة .

– راتب شهري ومزايا أخرى حسب سياسة الشركة الموظفة.

* مدة التدريب:

– مدة التدريب سنتين ويعتبر المتدرب موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة.

* طريقة التقديم:

– يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1444/2/20هـ عبر تعبئة النموذج على هذا الرابط.

الكلمات الدلالية:
الدمام برنامج توظيف جازان جدة لمعهد التقنيات الورقية نيوم

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