بالتفاصيل.. برنامج توظيف لمعهد التقنيات الورقية في نيوم وجدة والدمام وجازان
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في مناطق المملكة، للمواطنين من حملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:
* مناطق التوظيف:
1 – نيوم
2 – جدة
3 – الدمام
4 – جازان
* شروط الالتحاق بالبرنامج:
1 – حاصل على الشهادة الثانوية “علمي و إداري” وبنسبة لا تقل عن 70٪.
2 – أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد العمر عن 24 سنة، ولا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
4 – أن يكون غير مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، والتفرغ التام التدريب بدوام كامل.
* المزايا أثناء التدريب:
1 – المتدرب يعتبر موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة عبر توقيع عمل مع إحدى الشركات الموظفة.
2 – يتمتع المتدربون بتغطية تأمينية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ اليوم الأول للالتحاق بالمعهد، كما يتم إصدار التأمين الطبي للمتدرب فقط، في اليوم الأول للانضمام إلى المعهد من قبل الشركة الموظفة.
– يستلم المتدرب راتب شهري خلال فترة التدريب (4000 ريال).
– توفير جميع الاحتياجات التدريبية (المناهج التدريبية، الزي الرسمي).
– إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
– الحصول على شهادة الدبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
* المزايا بعد التدريب:
– الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني .
– إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
– العمل في مقر الشركة الموظفة .
– راتب شهري ومزايا أخرى حسب سياسة الشركة الموظفة.
* مدة التدريب:
– مدة التدريب سنتين ويعتبر المتدرب موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة.
* طريقة التقديم:
– يبدأ التقديم من اليوم الجمعة 1444/2/20هـ عبر تعبئة النموذج على هذا الرابط.