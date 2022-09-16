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ربحا المليارات.. “الصحة العالمية” تكشف سر خطير عن علاجين لـ”كورونا”
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ربحا المليارات.. “الصحة العالمية” تكشف سر خطير عن علاجين لـ”كورونا”

ربحا المليارات.. “الصحة العالمية” تكشف سر خطير عن علاجين لـ”كورونا”

ربحا المليارات.. “الصحة العالمية” تكشف سر خطير عن علاجين لـ”كورونا”
١٢:١٨:٢٢ ص، السبت، ٢١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال خبراء بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك أدلة من الاختبارات المعملية تشير إلى عدم فعالية علاجين يستخدمان في علاج كورونا، وحققا مبيعات بالمليارات.

وأضاف الخبراء ان العلاجين هما، “سوتروفيماب” و”كاسيريفيماب-إيمديفيماب”، وكان يستخدمان كعلاج لمواجهة متحور أوميكرون، لكن الهيئة التنظيمية للصحة في الولايات المتحدة، قالت أيضا بعدم فعاليتهما.

ونصح خبراء منظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام العلاجين، في تراجع صريح عن توصيات سابقة للمنظمة نصحت باستخدام العلاجين.

* حققا مبيعات بالمليارات

ووفق وكالة “رويترز”، سحبت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية العلاجين اللذين حققا مبيعات بالمليارات، من الأسواق.

والأربعاء، زف مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بشرى طيبة حسنة، تفيد بأن «نهاية جائحة كورونا تلوح بالأفق».

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي: “الأسبوع الماضي، كان عدد الوفيات الأسبوعية من فيروس كورونا هو الأدنى منذ مارس 2020. لم نكن في وضع أفضل لوضع حد للوباء ولم نصل بعد إلى الهدف، لكن النهاية اقتربت”.

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الكلمات الدلالية:
الصحة العالمية علاج كورونا فيروس كورونا كورونا منظمة الصحة العالمية

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