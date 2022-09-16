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البيت الأبيض يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع روسيا بشأن تبادل الأسرى
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البيت الأبيض يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع روسيا بشأن تبادل الأسرى

البيت الأبيض يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع روسيا بشأن تبادل الأسرى

البيت الأبيض يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع روسيا بشأن تبادل الأسرى
١١:٥٤:٤٢ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن المفاوضات مع روسيا بشأن تبادل الأسرى جارية لكن موسكو لم تستجب لاقتراح واشنطن الأخير.

وأوضح منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ‏التفاوض مع روسيا بشأن إفراج محتمل عن المواطنين الأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان.

موسكو لم ‏ترد على العرض الكبير من واشنطن

وأكد في تصريحات صحفية، أن لكن موسكو لم ‏ترد على ما يسمى بالعرض الكبير من واشنطن بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى، لافتًا إلى أن هذا لا يعني أن واشنطن خرجت من المفاوضات أو أنها لا نواصل المحاولة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده ستواصل العمل لإعادة المواطنين ‏الأمريكيين الاثنين المحتجزين في روسيا إلى الوطن، وذلك بعد قرار ‏محكمة روسية بالحكم على غراينر بالسجن 9 سنوات، بتهمة حيازة المخدرات‎.

 في الوقت نفسه نقلت الـ “CNN”عن مسؤولين أمريكيين، أن الآثار الأكثر قسوة للعقوبات على روسيا لن تتحقق حتى أوائل 2023 على أقرب تقدير، وأن  الاقتصاد الروسي صمد أمام العقوبات بفضل عائداته من الطاقة، مؤكدين أنه يمكن للروس الحفاظ على مستويات الإنفاق الحكومي الحالية خلال العامين المقبلين.

الكلمات الدلالية:
البيت الأبيض المخدرات المفاوضات تبادل الأسرى روسيا

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