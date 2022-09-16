“الخضيري”: طالب الثانوية لابد أن ينام هذا العدد من الساعات لكي يتفوق

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قال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إن المعدل المثالي لعدد ساعات نوم الشباب خصوصاً لدى طلاب المرحلة الثانوية والجامعية هي 8 ساعات.

وأضاف على حسابه في “تويتر”، أن النوم ٨ ساعات باليوم ضروري جداً لحياة سعيدة صحية ويدعم التركيز والتحصيل العلمي والنشاط والاجتهاد.

وأشار إلى أن 8 ساعات أو 7 على الأقل هو المعدل المثالي لعدد ساعات نوم الشباب خصوصاً لدى طلاب المرحلة الثانوية والجامعية.

“الصحة” تكشف عدد ساعات النوم اللازمة للطلاب

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة عدد ساعات النوم اللازمة للطلاب تزامناً بداية العام الدراسي.

وشددت وزارة الصحة، على أهمية حصول طلاب المرحلة الابتدائية على عدد ساعات نوم تتراوح بين 9 – 11 ساعة يومياً، و8 – 10 ساعات يومياً لطلاب المرحلتين المتوسط والثانوي.

ونصحت الوزارة الوالدين على أهمية تعويد الأبناء على النوم المبكر استعداداً للدراسة، موضحة أن عدم النوم ساعات كافية يؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب.

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