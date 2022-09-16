الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ربحا المليارات.. “الصحة العالمية” تكشف سر خطير عن علاجين لـ”كورونا”
بدء المرحلة الأولى لإزالة عقارات طريق الملك عبدالعزيز بالقطيف (فيديو)
بالتفاصيل.. برنامج توظيف لمعهد التقنيات الورقية في نيوم وجدة والدمام وجازان
البيت الأبيض يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع روسيا بشأن تبادل الأسرى
“الخضيري”: طالب الثانوية لابد أن ينام هذا العدد من الساعات لكي يتفوق
اندلاع اشتباكات حدودية جديدة بين طاجكيستان وقيرغيزستان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الخضيري”: طالب الثانوية لابد أن ينام هذا العدد من الساعات لكي يتفوق

“الخضيري”: طالب الثانوية لابد أن ينام هذا العدد من الساعات لكي يتفوق

“الخضيري”: طالب الثانوية لابد أن ينام هذا العدد من الساعات لكي يتفوق
١١:١٩:٠٨ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

قال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، إن المعدل المثالي لعدد ساعات نوم الشباب خصوصاً لدى طلاب المرحلة الثانوية والجامعية هي 8 ساعات.

وأضاف على حسابه في “تويتر”، أن النوم ٨ ساعات باليوم ضروري جداً لحياة سعيدة صحية ويدعم التركيز والتحصيل العلمي والنشاط والاجتهاد.

وأشار إلى أن 8 ساعات أو 7 على الأقل هو المعدل المثالي لعدد ساعات نوم الشباب خصوصاً لدى طلاب المرحلة الثانوية والجامعية.

 “الصحة” تكشف عدد ساعات النوم اللازمة للطلاب

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة عدد ساعات النوم اللازمة للطلاب تزامناً بداية العام الدراسي.

وشددت وزارة الصحة، على أهمية حصول طلاب المرحلة الابتدائية على عدد ساعات نوم تتراوح بين 9 – 11 ساعة يومياً، و8 – 10 ساعات يومياً لطلاب المرحلتين المتوسط والثانوي.

ونصحت الوزارة الوالدين على أهمية تعويد الأبناء على النوم المبكر استعداداً للدراسة، موضحة أن عدم النوم ساعات كافية يؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» توضح عدد ساعات النوم اللازمة للطلاب مع بداية العام الدراسي

الكلمات الدلالية:
الطلاب النوم طلاب الثانوي عدد ساعات النوم عدد ساعات نوم الطلاب

مواد ذات صلة

المزيد
80% من قضايا المحاكم قروض شخصية

80% من قضايا المحاكم قروض شخصية

٠٩:٠٣ ص، الأحد، ١٠ مايو ٢٠١٥
الطقس : أمطار متوقعة على الأطراف الشمالية للمملكة

الطقس : أمطار متوقعة على الأطراف الشمالية للمملكة

٠٧:٣٠ ص، الأحد، ٢٩ مارس ٢٠١٥
ابن قويد: الشهر القادم «موعد مفصلي» في قضية خالد الدوسري

ابن قويد: الشهر القادم «موعد مفصلي» في قضية خالد الدوسري

١٠:٠٣ م، الأحد، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٦
مكة.. استنفار بالقطاعات الحكومية في العشر الأواخر

مكة.. استنفار بالقطاعات الحكومية في العشر الأواخر

٠٥:٠٤ م، الخميس، ١٧ يوليو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *