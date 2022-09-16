خبير قانوني: هذه عقوبة إساءة استخدام علم المملكة في اليوم الوطني (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

قال المستشار القانوني أحمد المحيميد، اليوم الجمعة، إن عقوبة من يسيء استخدام العلم السعودي الغرامة 3 آلاف ريال والسجن لمدة عام.

وفي حديثه لفضائية الإخبارية”، أوضح المحيميد أن “المادة 20 من نظام العلم السعودي نصت على أن كل من يهين عام الدولة أو شعارها الوطني أو راية التوحيد بأن يعاقب غرامة 3 آلاف ريال والسجن لمدة عام”.

وأكمل: لذلك نحن نطالب جميع الشباب باحترام راية التوحيد واحترام العلم الوطني، ونحن نتحدث عن انتماءنا وشعورنا تجاه هذه الدولة.

وفي وقت سابق الجمعة، أكدت وزارة التجارة على منع استخدام علم الدولة وشعارها “لفظ الجلالة وكلمة التوحيد” وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم على المنتجات التجارية في كافة الأوقات بما فيها اليوم الوطني.

أهمية اليوم الوطني

ويعد اليوم الوطني يومًا مهمًا لجميع مواطني المملكة داخلها وخارجها، إذ أنه عيد وطني يتم الاحتفال به بتاريخ ثابت بكل عام وهو 23 سبتمبر.

ويعتبر هذا اليوم هو ذكرى توحيد المملكة بعدما كانت مجموعة من القبائل المتفرقة، وسميت بمملكة الحجاز ونجد وما يلحقها، ولكن الملك عبد العزيز- رحمه الله- استطاع أن يوحد ربوع المملكة ويجمع شتاتها إلى أن أصبحت بهذا الشكل اليوم قوة عالمية في الاقتصاد والسياسة على كافة المستويات.

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