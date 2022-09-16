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تسرب نفطي وراء تعطل تصدير النفط في البصرة
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تسرب نفطي وراء تعطل تصدير النفط في البصرة

تسرب نفطي وراء تعطل تصدير النفط في البصرة

تسرب نفطي وراء تعطل تصدير النفط في البصرة
١١:١٣:١٣ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت إدارة شركة نفط البصرة في جنوب العراق، اليوم الجمعة، إن تسربًا نفطيًا في أحد الأنابيب داخل المياه، تسبب في توقف تصدير نفط البصرة عبر المنصات البحرية، لمدة 3 ساعات.

استئناف العمل في نفط البصرة

من جانبه، صرح معاون مدير الشركة لشؤون الإنتاج والجهد الوطني، بأنه تمت إعادة تصدير النفط عبر ميناء البصرة النفطي بعد خلل حدث في المنصة A المعروفة بمنظومة الفوائض النفطية والتي تأخذ الفوائض من أذرع التحميل وغيرها.

وبعد حصول العطل الفني حدث تسرب للبحر، وتم معالجة الخلل خلال 3 ساعات، بعدها تم استئناف التصدير في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي، حسب “العين الإخبارية”.

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خسارة 600 ألف برميل

وأفاد المسؤول بأن الشركة فقدت إنتاجًا يصل إلى 600 ألف برميل، وسيتم تعويض الكمية بعد استئناف التصدير بشكل طبيعي بطاقة تصديرية تصل مليون وربع المليون برميل يوميا من الميناء، فيما يكون إنتاج المحافظة بشكل عام حوالي 3 ملايين و350 ألف برميل يوميًا.

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