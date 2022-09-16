زعيم أوروبي يكشف ما سيحدث للقارة إذا قطعت روسيا الغاز: كارثة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن دول الاتحاد الأوروبي ستتجمد إذا قطعت عنها روسيا الغاز.

وكشفت وزارة الطاقة النرويجية، أنها تتوقع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا إذا تم وضع سقف لأسعار الغاز الروسي.

الاتحاد الأوروبي يوجه بتقليل من استهلاك الطاقة

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أنه على الاتحاد الأوروبي التقليل من استهلاك الطاقة وزيادة الإمداد، وأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي، مطالبًا بإحالة الرئيس الروسي إلى القضاء الدولي بسبب حربه على أوكرانيا.

وذكرت “بلومبيرج”، أن رئيسة الوزراء الفرنسية تحث العائلات والشركات والسلطات المحلية على خفض استخدام الطاقة بنسبة 10%.

فيما أشارت الحكومة الروسية، إلى أن خط الغاز “قوة سيبيريا2” إلى الصين قد يصبح البديل الفعلي لروسيا عن “نورد ستريم2” المتجه لأوروبا.

وأوضحت شركة غازبرو، أنه لا يمكن لأي دولة باستثناء روسيا أن تزود أوروبا بكميات من الغاز تضاهي احتياطيات سيبيريا ويامال، مؤكدة أن إمدادات الغاز من روسيا للصين عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” سجلت في 10 سبتمبر الجاري مستوى تاريخيًا.

في الوقت نفسه، كشف أمين عام منتدى غاز المتوسط، أن هناك 20% زيادة في كميات الغاز المصدرة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر القليلة الماضية.