«شرارة اللهب».. اندلاع مظاهرات ليلية ضد نظام “خامنئي” في إيران

تواصل – فريق التحرير :

اندلعت مظاهرات ليلية في مناطق متفرقة في إيران بعد وفاة شابة كردية تدعى مهسا أميني (22 عامًا) على أيدي قوات الأمن.

وفي وسط طهران، خرج النشطاء منددين بنظام الخامنئي ومطالبين بمعاقبة المتسببين في وفاة الفتاة.

تفاصيل وفاة الشابة الإيرانية

وتوفيت الشابة الإيرانية، اليوم، بعد أن أوقفتها الأربعاء في طهران شرطة الإرشاد المسؤولة عن التأكد من ارتداء النساء للحجاب، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

كانت “مهسا” تزور طهران مع عائلتها عندما أوقفتها وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك اشتراط تغطية شعرهن بحجاب.

وقالت شرطة طهران إن مهسا أميني أوقفت مع نساء أخريات لتلقي “إرشادات” بشأن قواعد اللباس.

وأضافت “لقد عانت فجأة من مشكلة في القلب.. ونقلت على الفور إلى المستشفى”.

وقال التلفزيون الرسمي الجمعة “للأسف ماتت وتم نقل جثتها إلى معهد الطب الشرعي”.

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