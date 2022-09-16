شاهد.. لقطة ليلية من جريان سيول جارفة شرق مكة

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة ليلية من جريان سيول جارفة شرق مكة المكرمة.

أمطار وحبات البرد على نعمان شرق مكة

كما تساقطت، قبيل مغرب اليوم الجمعة، أمطار مصحوبة بحبات من البرد على نعمان شرق منطقة مكة المكرمة، وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت كميات من الأمطار المصحوبة بحبات البرد، والتي أدت إلى جريان سيل قرية بداله شمال شرق مكة.

جريان السيول بالأحسرين المجاردة بتهامة عسير

كما جرت السيول عصر اليوم الجمعة، بالأحسرين في طريق أحد ثربان غرب المجاردة بتهامة عسير، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض المنطقة لبروق رعدية وأمطار وجريان للأودية والشعاب بالمجاردة.

جريان الأودية والشعاب في محايل عسير

وعصر اليوم تساقطت كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان الأودية والشعاب في محايل عسير جنوب المملكة، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت كميات كبيرة من الأمطار وجريان السيول بمحايل عسير.

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“الأرصاد” ينبه إلى أمطار غزيرة ورياح نشطة على العاصمة المقدسة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهات من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة، على عدد من مناطق ومحافظات جنوب المملكة، منها عسير وجازان مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى مساء اليوم.