شاهد.. ظهور أول دراجة طائرة في العالم.. والكشف عن سعرها (فيديو)

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وثق مقطع فيديو ظهور أول دراجة طائرة في العالم من صنع شركة “إيروينز تكنولوجيز” اليابانية.

ظهرت الدراجة الطائرة لأول مرة في معرض ديترويت للسيارات بالولايات المتحدة، وحظيت بإعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نُشر مقطع فيديو ظهرت بها وهي يستقلها شخص ما، ويحوم في الهواء الطلق، وتهبط بسلاسة بعد انتهاء رحلتها.

وقال تاد سزوت، الرئيس المشارك في معرض السيارات خلال مقطع الفيديو: أشعر وكأن عمري 15 عامًا بالفعل، وخرجت للتو من فيلم حرب النجوم وقفزت على دراجتهم، إنه رائع، حتى لو كان لديك القليل من القلق.

معلومات متاحة عن الدراجة

وبحسب المعلومات المتاحة عن الدراجة، فإنها تستطيع الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كم/ ساعة.

وطرحت الشركة الدراجة الطائرة فى الأسواق اليابانية، وثمن الواحدة منها 777 ألف دولار ما يعادل 3 مليون ريال تقريبًا.

ويتوقع بدء بيعها في الولايات المتحدة عام 2023.

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