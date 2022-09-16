كيف تتعامل مع الراحة أثناء ساعات العمل؟

فوائد فترات الراحة

ودرس البحث فترات الاستراحة لمدة 10 دقائق أو أقل على الطلاب داخل مختبر، أو الموظفين في بيئة العمل، وشملت موظفين من الولايات المتحدة، وهولندا، والصين، والنمسا، وألمانيا، وأستراليا، والبرازيل، واليابان.

وتبين أن وقت الاستراحة المستقطَع والقصير يؤثر بشكل إيجابي على الموظفين، الذين يُنفذون أنواعًا معينة من الأعمال، تحديدًا الإبداعية أو الروتينية منها “حسب سكاي نيوز عربية”.