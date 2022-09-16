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كيف تتعامل مع الراحة أثناء ساعات العمل؟
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كيف تتعامل مع الراحة أثناء ساعات العمل؟

كيف تتعامل مع الراحة أثناء ساعات العمل؟

كيف تتعامل مع الراحة أثناء ساعات العمل؟
١٠:٢٨:٢١ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت دراسة جديدة أن الاستراحة القصيرة في العمل تزيد من النشاط، وتخفف التعب، كما أنها قد تقلّل الأخطاء المحتملة، وتساعد الموظف على تركيز انتباهه على المهمة التي ينجزها.

فوائد فترات الراحة

ودرس البحث فترات الاستراحة لمدة 10 دقائق أو أقل على الطلاب داخل مختبر، أو الموظفين في بيئة العمل، وشملت موظفين من الولايات المتحدة، وهولندا، والصين، والنمسا، وألمانيا، وأستراليا، والبرازيل، واليابان.

وتبين أن وقت الاستراحة المستقطَع والقصير يؤثر بشكل إيجابي على الموظفين، الذين يُنفذون أنواعًا معينة من الأعمال، تحديدًا الإبداعية أو الروتينية منها “حسب سكاي نيوز عربية”.

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تحقيق الاستفادة من الراحة أثناء العمل 

من جانبه، بيّن أستاذ الإدارة، رأفت يوسف، أنه يجب استغلال فترات الراحة بين ساعات العمل بشكل جيد، في ممارسة تمرينات خفيفة، أو المشي والتفاعل مع الطبيعة أو الاعتماد على رفع هرمون السعادة وحرق هرمون الكورتيزون المسؤول عن الضغط النفسي.

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الموظفون في أمريكا بيئة العمل دراسة علمية فترة الراحة فوائد الراحة أثناء العمل

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