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«أبل» تكشف عن خاصية «غير مسبوقة» في «ios 16»
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«أبل» تكشف عن خاصية «غير مسبوقة» في «ios 16»

«أبل» تكشف عن خاصية «غير مسبوقة» في «ios 16»

«أبل» تكشف عن خاصية «غير مسبوقة» في «ios 16»
١٠:١٥:٠٧ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أدخلت عملاق التكنولوجيا شركة “أبل” خاصية جديدة في نظامها الجديد ios16 تجعل الهاتف أكثر صداقة مع البيئة، حيث سيوفّر النظام خياراً جديداً ضمن إعدادات البطارية يحمل اسم الشحن عبر الطاقة النظيفة.

وتستهدف “أبل” تقليص الأثر الكربوني لهواتف آيفون عن طريق تعزيز أوقات الشحن عند استخدام مصادر “طاقة أنظف”، حيث اكتفت الشركة بتقديم هذه المعلومات عن الخيار الجديد، مشيرة إلى أنه سيتوفر فقط في الولايات المتحدة الأمريكية في نسخة لاحقة من نظام iOS 16.

الشحن عبر الطاقة النظيفة

وطرح خيار “الشحن عبر الطاقة النظيفة” ضمن الإصدار التجريبي لتحديث iOS 16.1 وأتاح لبعض المبرمجين تفكيك الأكواد الخاصة به، ليتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن نظام آيفون وبالتعاون مع بعض السلطات مثل “إدارة معلومات الطاقة في أمريكا”، سيصبح قادراً على تحديد متى تعمل شبكة الكهرباء في أنظف الأوقات، ليقوم عندها بإتمام عملية الشحن مما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون..

وسيقوم الهاتف بتحديد وقت الشحن بذكاء اعتمادًا على المعلومات التي ترده عبر نظام iOS من “إدارة معلومات الطاقة”، ففي حال كان التوقيت يشير إلى أن هناك حملاً كبيراً على الشبكة وأن انبعاثات الكربون مرتفعة، سيلجأ الهاتف إلى تأجيل عملية الشحن إلى وقت تكون فيه الشبكة تعمل بطاقة أنظف.

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الكلمات الدلالية:
ios ios 16 أبل أيفون شركة أبل هاتف آيفون

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