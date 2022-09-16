قيرغيزيا: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 87 قتيلاً

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة في قيرغيزيا: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 87 قتيلًا وجرح الكثيرين.

ونقلت وكالة رويترز عن حرس الحدود بقيرغيزستان، أنه تم الدفع بتعزيزات للمشاركة في معارك ضارية على الحدود مع طاجيكستان.

“التعاون الإسلامي” تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات

فيما أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن بالغ قلقها بشأن ما أوردته وسائل الإعلام حول المصادمات بين دوريات الحرس على الحدود بين قيرغيزستان وطاجكستان.

وحثت المنظمة على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد واللجوء إلى الحوار لحل كل القضايا الخلافية، انطلاقًا من روح علاقات حسن الجوار.

اقرأ أيضًا:

مقتل جندي طاجيكي في اشتباكات حدودية مع قوات غرقيزية

وفي وقت سابق، اندلعت الاشتباكات بين الطرفين عندما اشتبكت عناصر مدنية من السكان بإلقاء الحجارة عبر الخط الحدودي الفاصل بعد تركيب كاميرات مراقبة في منشأة للمياه أسفرت عن قتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، كما تم إجلاء نحو 10 آلاف شخص من منازلهم.

وفي إبريل من العام الماضي، بدأت الأزمة مع غضب السكان المحليين أولاً إثر تركيب نظام مراقبة بالكاميرات في منشأة لضخ المياه على الحدود المتنازع عليها، وأنه ورغم توصل الجانبين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وسحب القوات من خط الاشتباك إلا أن هناك خروقات متبادلة للاتفاق