أسعار الليثيوم ترتفع وتعرقل صناعة السيارات

تواصل – فريق التحرير:

ارتفع سعر الليثيوم في الصين، اليوم، إلى مستوى قياسي جديد قدره 500.5 ألف يوان، بما يعادل 71315 دولار للطن، وهو ما يعادل 3 أمثال سعر الليثيوم منذ عام.

مما أدى إلى تضخم تكاليف تصنيع البطاريات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية، التي تشهد طلبا متزايدا عليها، حسب ما ذكرته وكالة “بلومبرج”.

السيارات الكهربائية تزدهر

ورفع اتحاد سيارات الركوب الصيني توقعاته لمبيعات السيارات الكهربائية إلى 6 ملايين سيارة خلال العام الحالي، بما يعادل نحو ضعف إجمالي مبيعاتها خلال العام الماضي، حسب “الاقتصادية”.

اقرأ أيضًا:

حوالي 50%.. 6 أسباب وراء ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

الحصاد الاقتصادي.. قمة عالمية للذكاء الاصطناعي.. ونمو «السيارات الكهربائية»

ويتزايد دعم المستهلكين للسيارات التي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة، في حين من المتوقع أيضًا زيادة استخدام البطاريات في الصين خلال العام الحالي بمقدار الضعف.