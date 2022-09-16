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أسعار الليثيوم ترتفع وتعرقل صناعة السيارات

أسعار الليثيوم ترتفع وتعرقل صناعة السيارات

أسعار الليثيوم ترتفع وتعرقل صناعة السيارات
١٠:١٩:٢٦ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع سعر الليثيوم في الصين، اليوم، إلى مستوى قياسي جديد قدره 500.5 ألف يوان، بما يعادل 71315 دولار للطن، وهو ما يعادل 3 أمثال سعر الليثيوم منذ عام.

مما أدى إلى تضخم تكاليف تصنيع البطاريات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية، التي تشهد طلبا متزايدا عليها، حسب ما ذكرته وكالة “بلومبرج”.

السيارات الكهربائية تزدهر

ورفع اتحاد سيارات الركوب الصيني توقعاته لمبيعات السيارات الكهربائية إلى 6 ملايين سيارة خلال العام الحالي، بما يعادل نحو ضعف إجمالي مبيعاتها خلال العام الماضي، حسب “الاقتصادية”.

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ويتزايد دعم المستهلكين للسيارات التي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة، في حين من المتوقع أيضًا زيادة استخدام البطاريات في الصين خلال العام الحالي بمقدار الضعف.

أزمة جديدة بعد الرقائق الإلكترونية

وفرضت أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، خلال العام الماضي، نفسها، متسببة في أزمة للعديد من سلاسل التوريد العالمية، كصناعة الهواتف الذكية، والسيارات، والعديد من الصناعات.

في حين يتعرض المنافسون ـ بما في ذلك تي إس إم سي التايوانية وشركتا إنتل وميكرون الأمريكيتان لصناعة الرقائق التي لديها جميعا عمليات تصنيع في الصين ـ لضغوط لزيادة الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة، بينما تجعل من الصعب على بكين الحصول على تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

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الرقائق الإلكترونية السيارات الكهربائية الليثيون بكين سعر الليثيوم صناعة السيارات مصانع الصين

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