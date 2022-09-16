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متحدث «الأمن السيبراني» يكشف أهمية تحديث تطبيقات الجوال فور نزولها (فيديو)
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متحدث «الأمن السيبراني» يكشف أهمية تحديث تطبيقات الجوال فور نزولها (فيديو)

متحدث «الأمن السيبراني» يكشف أهمية تحديث تطبيقات الجوال فور نزولها (فيديو)

متحدث «الأمن السيبراني» يكشف أهمية تحديث تطبيقات الجوال فور نزولها (فيديو)
١٠:٠٤:٠٦ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال ياسر العصيمي، متحدث اتحاد الأمن السيبراني، إن تحديث تطبيقات الجوال مهمة لزيادة الأمان وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين يزيد من حماية البيانات.

وأضاف “العصيمي” خلال لقاء ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن البنوك تطلب اليوم التحقق الثنائي في حال إجراء أي معاملات وذلك لزيادة الأمان.

وتابع: مهم جدًا تنزيل التحديثات على الهواتف بمجرد نزولها سواء كان الهاتف من نوع آيفون أو يستخدم نظام الأندرويد.

وواصل: إذا كان لديك تعاملات بنكية فيجب أن تكون في التطبيق الخاص بالبنك، وإذا كان هناك رابط فيجب أن يتم التأكد من أن المعرف صحيح.

أهداف اتحاد الأمن السيبراني

واتحاد الأمن السيبراني هو مؤسسة وطنية تعمل على تمكين السواعد المحلية وتعزيز قدراتها في مجال
الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات والدرونز والتقنيات المتقدمة، بناء على أفضل الممارسات العالمية.

ومن أهداف الاتحاد تمكين الكفاءات وتطويرها عبر المعسكرات التدريبية المكثفة، وإتاحة الأدوات واستثمار الفرص.

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الأمن السيبراني تحديث تطبيقات الهاتف تطبيقات الهواتف متحدث الأمن السيبراني

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