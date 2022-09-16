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«الإخبارية»: أموال مصارف لبنان أخذتها الدولة (فيديو)
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«الإخبارية»: أموال مصارف لبنان أخذتها الدولة (فيديو)

«الإخبارية»: أموال مصارف لبنان أخذتها الدولة (فيديو)

«الإخبارية»: أموال مصارف لبنان أخذتها الدولة (فيديو)
٠٩:٥٣:٣٢ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت مراسلة قناة “الإخبارية” من العاصمة اللبنانية بيروت، إن السلطة الرسمية في البلاد فشلت في حماية أموال المودعين في البنوك والمصارف.

ماذا حدث في لبنان؟

وأضافت أنه منذ الأحداث التي وقعت في 17 من أكتوبر ، ذهب معظم اللبنانيين لاسترداد أموالهم من المصارف، بسبب الأحاديث حول أزمة اقتصادية يقع فيها لبنان.

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وقالت “الإخبارية” إنه لم يكن هناك أموال في المصارف اللبنانية، واكتشف المودعون أن المصارف كانت تقرض هذه الأموال إلى المصرف المركزي الذي أعطاها للسلطة، ومن ثم أنفقتها.

ردود أفعال المواطنين اللبنانيين

اضطر المواطنون اللبنانيون إلى استرداد أموالهم بأنفسهم من المصارف، في ظل أزمة مالية صعبة وضاغطة جدًا، على حد قول مراسلة “الإخبارية”، ولسان حال المواطن يقول: “أنا لست مسؤولاً عن كل هذا الهدر في المال العام، الذي أنتجته السلطة الرسمية اللبنانية.

وبعد تقاعس الدولة عن حماية أموال المودعين، بات اللبناني يلجأ بنفسه لاستعمال القوة والتهديد لاسترجاع أمواله، أو حتى جزء منها.

وأوردت المراسلة حالات المداهمين والمقتحمين لمصارف لبنان، وأن بعضها يتم من أجل الحصول على الأموال للعلاج وما شابه، وتابعت أن خلال يوم واحد، اليوم الجمعة، جرت مداهمة 8 مصارف، في فارق زمني لم يتعد الساعات.

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