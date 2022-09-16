ضباء.. حاضرة تبوك وميناؤها وتاريخها العريق

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مدينة ضباء، لؤلؤة البحر الأحمر، التي تقع جنوب وادي الديسة، ومنها تنطلق الرحلات البحرية عبر العبّارات إلى مصر والأردن بشكل منتظم. تحوي الكثير من المعالم الأثرية، فلها تاريخ مغرق في القدم، أبرزها ميناء ضباء، والمبنى العثماني الزائل، وقلعة ضباء بأبراجها المميزة. بينما تعتبر جزيرة النعمان وجهة رائعة للاستمتاع بالرمال الذهبية الناعمة وأجواء الشواطئ الساحرة، وقبلة لعشاق الغوص للاستمتاع بألوان وتشكيلات الشعب المرجانية.

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ضباء القديمة

تذكر الموسوعة الحرة “ويكيبيديا” أن مدينة ضباء القديمة تتكون من حيين رئيسيين، هما:

حي الساحل، الذي يشغل الشريط الساحلي الضيق المحصور بين شاطئ البحر والتلال المرتفعة التي يقوم عليها حي القرفاء، وبه توجد أقدم منازل البلدة كما يوجد به السوق القديم والمسجد الجامع والقلعة والميناء والمباني القديمة للجمارك والبلدية والمالية.

ومنازل هذا الحي تتداخل مع المحلات التجارية والمخازن والوكالات، ويعرف الجزء الشرقي باسم خرج المشاهير وقد امتد إليه العمران قبل نهاية نهاية القرن الهجري الثالث عشر.

حي القرفاء: اشتق اسم حي القرفاء من طبيعة موقعه، فكلمة القرفاء وصف للأرض المرتفعة، ويشكل هذا الحي الجزء الأكبر من المنطقة السكنية في البلدة القديمة.

السوق القديم

يقع في نقطة متوسطة من حي الساحل ويتكون من مجموعة كبيرة من المحلات التجارية “الوكالات” تحيط بمنطقة واسعة خالية من البناء.

قلعة ضباء التاريخية

يحتوي تخطيط قلعة ضباء على برج في كل ركن من أركان القلعة الأربعة، وهذه الأبراج الأربعة متشابهة في شكلها الخارجي فهي على هيئة ثلاثة أرباع الدائرة.

كما تتشابه في أن كلاً منها يتكون من طابق واحد أرضي مدخله من فناء القلعة، كما تتشابه في سُمك جدرانها حيث يبلغ سُمك الجدران مترًا مربعًا، وتختلف الأبراج عن بعضها من ناحية عدد فتحات المدافع وأشكالها، فالبرج الشمالي الشرقي به أربع فتحات للمدافع.

يرجع إنشاء البناء الحالي لقلعة “ضباء” إلى سنة 1352هـ/ 1933م كما هو مدوّن على اللوحة الحجرية المثبتة أعلى بوابة المدخل.

ويذكر الشيخ أحمد بن فيصل بن عون الهجاري”9″، أن البنائين الذين قاموا ببناء قلعة “ضباء” كانوا من سكان “ينبع” وكانوا عشرين بنّاء على رأسهم “محمد أبو قرمبش”.