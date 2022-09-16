عاجل.. الرئيس الصيني يأمر جيشه بالهجوم على تايوان في هذا الموعد

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كشف نائب رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن الرئيس الصيني أمر جيشه بالاستعداد للسيطرة على تايوان عام 2027.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما تعهد بالتدخل عسكرياً، في حال هاجمت الصين تايوان، قوبلت تصريحاته بردٍ قاسٍ من بكين التي أكدت أن واشنطن ستدفع ثمناً لا يُمكن تحمله، إذا استمرت في الطريق الخطأ.

قرار أمريكي جديد بشأن تايوان يستفز الصين

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وافقت على مشروع قانون أمس الأربعاء لتعزيز العلاقات مع تايوان ومنحها المزيد من العتاد العسكري.

ورغم موافقة مجلس الشيوخ، إلا أن التشريع النهائي سيحتاج إلى التعامل مع مخاوف البيت الأبيض كي يتحول إلى قانون، حيث وافق عليه 17 عضوًا بلجنة العلاقات الخارجية مقابل رفض 5 أعضاء، لتتم إحالته إلى المجلس بأكمله للبت فيه.

الصين توجه رسالة نارية ردًا على القانون الأمريكي

وفي رد عاجل على مشروع القانون الأمريكي بشأن تايوان، أعلنت السلطات الصينية أن القانون يبعث رسائل خاطئة.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، أنها قدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة بعد مشروع القانون بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تايوان، مؤكدة أن الصين تعتبر أن مشروع القانون ينص على إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى تايبييه يبعث رسائل خاطئة خطيرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان.

بوتين والرئيس الصيني يصدمان أمريكا بشأن تايوان

وفي صدمة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني أنه يدين سياسة واشنطن تجاه تايوان ويدعم سياسة الصين واحدة.

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