مستشار تربوي يكشف نسبة صادمة للتنمر في المدارس (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

قال المستشار التربوي، عبداللطيف الحمادي، إن التنمر ظاهرة انتشرت في المدارس وعلى وزارة التعليم وضع برنامج للحد منها.

وأضاف خلال لقاء على قناة “الإخبارية” : التنمر ليس حالات معينة وإنما ظاهرة، وبسببه حدثت وقائع قتل، وتوجد إصابات عديدة بسبب المشاكل التي تحدث بين الطلاب في المدارس.

وتابع أن الدراسات أثبتت وجود حالات تنمر كثيرة بين طلاب المدارس كما استطاعت الكثيرة من دول العالم وضع برامج لحل تلك الظاهرة.

مطالب بوضع قوانين رادعة

وواصل: يجب على وزارة التعليم وأيضًا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع برنامج خاص للوقاية من التنمر ويجب أن يكون فيه قرار وبرنامج خاص للحماية حتى يكون الأبناء في بيئة مدرسية آمنة ويستطيعون التدريس بكل أمان.

وتابع: مركز الملك عبد الله للأبحاث أثبت أن 47% من الطلاب يتعرضون للتنمر كما أثبتت اللجنة الوطنية أن 57% من الفتيات يتعرضن للتنمر سواء لفظيًا أو جسديًا، والموضوع أصبح ظاهرة يجب وجود حل سريع لها، ووضع قوانين ولوائح تردع هؤلاء وكذلك يجب التوعية الدائمة بخطورته.

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