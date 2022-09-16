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على فراش الموت.. “خامنئي” تحت مراقبة الأطباء
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على فراش الموت.. “خامنئي” تحت مراقبة الأطباء

على فراش الموت.. “خامنئي” تحت مراقبة الأطباء

على فراش الموت.. “خامنئي” تحت مراقبة الأطباء
٠٨:٥٨:٥٣ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن الأنباء حول تدهور صحة المرشد الإيراني علي خامنئي تبدو حقيقية.

وأوضحت أن مقربين من المرشد الإيراني أكدوا أنه تحت المراقبة الطبية، وأنه ألغى لقاءً سنويًا مهمًا، وكل اجتماعاته الأسبوع الماضي.

تصريحات مثيرة للجدل حول صحة خامنئي

وعن الوضع الصحي لخامنئي ، صرح عضو مجلس خبراء القيادة هاشم زادة هريسي، أن أعضاء مجلس الخبراء لم يلتقوا بالمرشد من أجل راحته، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع دوري ويعقد كمرتين في السنة، حسب وكالة “تسنيم”.

غموض رسمي وتعتيم إعلامي

ووسط غياب لبيان رسمي حول ما يجري، فإن الغموض الرسمي والتعتيم الإعلامي الشديدين يخيمان على حقيقة الوضع الصحي لخامنئي المصاب بالسرطان منذ سنوات.

وكشف موقع “سحام نيوز” الإيراني، أن صحة خامنئي لا تزال غامضة وسط أنباء عن تدهورها، جراء معاناته منذ سنوات من مرض السرطان.

خامنئي على فراش الموت

وأكدت تقارير لمواقع إخبارية إيرانية غير رسمية، أن خامنئي على فراش الموت بعد أن أجبرت حالة طوارئ طبية طائرته على التحول إلى محافظة سمنان القريبة من طهران، حسب “العين”.

يذكر أن خامنئي يبلغ من العمر 82 عامًا، ويعاني منذ سنوات من مشاكل صحية حيث أجرى عام 2014 جراحة سرطان البروستاتا، ومن يومها بدأ ظهوره يضعف في المناسبات.

خامنئي عام 2014 – ارشيف الصور
الكلمات الدلالية:
إيران المرشد الإيراني خامنئي مرض السرطان وفاة خامنئي

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