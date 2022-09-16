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شاهد.. براعة سائق سيارة في الصين تنقذه من «المهمة المستحيلة»
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شاهد.. براعة سائق سيارة في الصين تنقذه من «المهمة المستحيلة»

شاهد.. براعة سائق سيارة في الصين تنقذه من «المهمة المستحيلة»

شاهد.. براعة سائق سيارة في الصين تنقذه من «المهمة المستحيلة»
٠٨:٢٩:٢٤ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مهارة سائق سيارة في الصين، حيث نجح في التحول بدرجة 180 درجة والإفلات من وقوع كان مؤكدًا.

يوضح الفيديو أن قائد السيارة تصادف وتواجد في منطقة جبلية شديدة الوعورة وكان المكان ضيقًا جدًا لكنه استطاع بمهارة عالية جدا الإفلات من الموقف الصعب.

كانت المهمة شبه مستحيلة وخطيرة في الوقت نفسه، وتحتاج إلى قائد بارع جدًا ولديه مقدرة فائقة على التحكم في سيارته وقد نجح في ذلك.

المهارة والدقة العالية للسائق كانت سببًا في نجاته

وبسبب تلك الدقة العالية جدًا في القيادة انتشر المقطع بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتداوله مستخدمون كثيرون، مشيدين في الوقت نفسه بمهارة القائد .

ورغم ذلك اعتبر البعض أن ما أقدم عليه السائق مخاطرة كبيرة كادت تعرضه للهلاك، خاصة وأن المنطقة كانت جبلية وسقوط السيارة من عليها يعني إصابة السائق بأضرار كبيرة.

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الصين قيادة السيارات مهارات قيادة السيارة مهارة القيادة

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