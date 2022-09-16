اليونيسف تُحذر من انخفاض مستويات التعلم على مستوى العالم

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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ”يونيسف” – عشية انعقاد قمة تحويل التعليم – من الانخفاض الصادم في مستويات التعلم.

الأسباب التي تعرقل الأطفال عن تحقيق طموحاتهم

وأكدت في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنه حسب التقارير فإن ثلث أطفال العالم في سن العاشرة فقط قادرون على قراءة قصة بسيطة وفهمها، مقارنة مع النصف قبل جائحة كورونا، مشير إلى أنه من أهم الأسباب التي تعرقل قدرة الأطفال على تحقيق طموحاتهم، هي:

1 – تقادم المناهج.

2 – قلة الموارد في المدارس.

3 – اكتظاظ الفصول الدراسية.

4 – تدني رواتب المعلمين ومؤهلاتهم.

توفير تعليم جيد لجميع الأطفال

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن إغلاق المدارس لفترات طويلة ونقص توفر التعليم الجيد خلال جائحة كورونا، قد فاقما أزمة تعلم موجودة أصلاً وخلفت ملايين التلاميذ في جميع أنحاء العالم دون مهارات أساسية في الحساب وفي القراءة.

وكشفت أن الفصل الدراسي المعبر عن أزمة التعليم، هو نموذج لصفوف مدرسية يُظهر مقدار فشل الأطفال في تعلم المهارات الأساسية الحاسمة في الحياة بعد المدرسة.

وخلال اجتماع القادة في قمة تحويل التعليم، دعت اليونيسف الحكومات إلى الالتزام بتوفير تعليم جيد لجميع الأطفال، مطالبة بـ:

1 – بذل الجهود وتنفيذ استثمارات جديدة لإعادة التحاق جميع الأطفال بالمدرسة وإبقائهم فيها، لزيادة الوصول إلى التعليم الأساسي والتعويضي.

2 – دعم المعلمين ومنحهم الأدوات الضرورية لعملهم، والتأكد من أن المدارس توفر بيئة آمنة وداعمة وبالتالي جاهزية الأطفال جميعًا للتعلم.

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