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«شرطة الرياض» تلقي القبض على مواطن.. وتكشف التهم الموجهة إليه

«شرطة الرياض» تلقي القبض على مواطن.. وتكشف التهم الموجهة إليه

«شرطة الرياض» تلقي القبض على مواطن.. وتكشف التهم الموجهة إليه
٠٧:٥٨:٣١ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في السطو على محال تجارية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها.

وجرى إيقاف الشخص واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على مواطنين لسلبهما 88,750 ريالًا من مركبة نقل أموال

وكانت شرطة منطقة الرياض قد ألقت القبض على مواطنين لسلبهما مبلغ (88,750) ريالًا من مركبة نقل أموال مخصصة لتغذية أجهزة الصرف الآلي، مستخدمين مركبة مسروقة في ذلك، وتم استرداد الأموال والمركبة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ضبط 5 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل

كما تم القبض على (5) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية اليمنية، لجمعهم أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها عبر حسابات كيانات محلية إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وضبط بحوزتهم مبلغ (673,702) ريال وسندات إيداع مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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شرطة الرياض شرطة منطقة الرياض ضبط مخالفي الإقامة مخالفي الإقامة

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