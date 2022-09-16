عاجل.. “الأرصاد” ينبه إلى أمطار غزيرة ورياح نشطة على العاصمة المقدسة

تواصل – فريق التحرير:

في بيان عاجل، أعلن المركز الوطني للأرصاد أن العاصمة المقدسة تشهد الآن سحبًا رعدية ممطرة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع هطول أمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة، خاصة الأجزاء والمرتفعات الشرقية منها.

قبل المغرب.. أمطار وحبات من البرد على نعمان شرق مكة

يأتي هذا في الوقت الذي تساقطت فيه قبيل مغرب اليوم الجمعة، أمطار مصحوبة بحبات من البرد على نعمان شرق منطقة مكة المكرمة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفت هطلت كميات من الأمطار المصحوبة بحبات البرد والتي أدت إلى جريان سيل قرية بداله شمال شرق مكة.

وفي وقت سابق، نبّه “الأرصاد” من أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

أمطار غزيرة على محايل عسير

وعصر اليوم تساقطت كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان الأودية والشعاب في محايل عسير جنوب المملكة، حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت كميات كبيرة من الأمطار وجريان السيول بمحايل عسير.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهات من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة، على عدد من مناطق ومحافظات جنوب المملكة، منها عسير وجازان، مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى مساء اليوم.

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