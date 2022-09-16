الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تعليم مكة» تعلن عن حاجتها لوكلاء للمدارس.. شروط التقديم
الصين تُسجل أول إصابة بجدري القرود
مسؤول بـ«اليونسكو»: المملكة دولة رائدة في التعليم والذكاء الاصطناعي (فيديو)
مجانًا.. روسيا تُعلن استعدادها لتقديم الأسمدة لهذه الدول
القيمة السوقية للبورصات العربية تصل إلى 4.25 تريليون دولار
البحرين تُسجل أول إصابة بجدري القرود لوافد قادم من الخارج

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«تعليم مكة» تعلن عن حاجتها لوكلاء للمدارس.. شروط التقديم

«تعليم مكة» تعلن عن حاجتها لوكلاء للمدارس.. شروط التقديم

«تعليم مكة» تعلن عن حاجتها لوكلاء للمدارس.. شروط التقديم
٠٧:٣٢:٢٩ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن حاجتها إلى وكلاء ووكيلات للمدارس بمراحلها الثلاث من شاغلي الوظائف التعليمية، مطالبة بسرعة رفع ملفات المرشحين والمرشحات إلى مكاتب التعليم في موعد أقصاه الثلاثاء القادم.

شروط التقديم

وأوضحت أنه يتعين أن يكون لدى المرشح ما يلي :

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في التدريس وعلى رتبة معلم ممارس.

– أن يكون حاصلًا على تقدير أداء وظيفي لا يقل عن ممتاز في السنتين الأخيرتين.

– أن تكون له مشاركات فاعلة في المجال المرشح له.

– أن يكون ملماً باستخدام الحاسب الآلي في مجال عمله.

– أن يكون متعاوناً مع إدارة المدرسة وأن يكون لديه معرفة بنظم ولوائح المدرسة.

– أن يكون لديه معرفة بنظم ولوائح المجال المرشح له.

– أن يكون حاصلًا على دورات تدريبية في المجال المرشح له.

– أن يكون لديه معرفة بأهداف التعليم وأن يجتاز الاختبار التحريري، والمقابلة الشخصية.

كما تضمنت الشروط الصفات الشخصية والمتمثلة في :

  • القدوة الحسنة وعدم وجود ملحوظات سلبية على سيرته الشخصية السلوكية والتربوية والمهنية.
  • سلامة الفكر والمنهج والرغبة في تطوير الذات والتعامل التربوي الإيجابي في المواقف التربوية.
  • القدرة على تكوين علاقات إيجابية مع الآخرين والاتزان الانفعالي وسلامة الحواس (السمع والبصر).
  • سلامة الجسم من الإعاقات والأمراض المعيقة عن أداء العمل.
  • القدرة على الحوار والإقناع والقدرة على تحديد الأولويات المهنية.

اقرأ أيضًا: 

تعميم من إدارة تعليم مكة على كافة المدارس بعدم إلزام الطلاب بهذا الأمر

الكلمات الدلالية:
إدارة التعليم في مكة تعليم مكة وكلاء المدارس وكلاء تعليم مكة وكلاء ووكيلات المدارس في مكة

مواد ذات صلة

المزيد
مع اقتراب «الحج».. الريال السعودي يرتفع أمام عملات الدول العربية والإسلامية

مع اقتراب «الحج».. الريال السعودي يرتفع أمام عملات الدول العربية والإسلامية

١١:٥٢ م، الأحد، ٠٧ أغسطس ٢٠١٦
«تواصل» ترصد أبرز ما قيل من أبيات الشعر احتفاءّ بنجاح موسم الحج (تقرير)

«تواصل» ترصد أبرز ما قيل من أبيات الشعر احتفاءّ بنجاح موسم الحج (تقرير)

١١:٤٩ م، الخميس، ١٥ سبتمبر ٢٠١٦
«التعليم»: إيفاد 152 معلماً للتدريس في الخارج

«التعليم»: إيفاد 152 معلماً للتدريس في الخارج

٠٦:٠٨ م، الأثنين، ٢٤ يوليو ٢٠١٧
«التعليم»: النجاح بمادتي التربية البدنية والفنية «متطلب أساسي» في السلم الدراسي

«التعليم»: النجاح بمادتي التربية البدنية والفنية «متطلب أساسي» في السلم الدراسي

٠٨:٠٩ ص، الخميس، ١٣ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *