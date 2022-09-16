الصين تُسجل أول إصابة بجدري القرود

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في الصين أنها سجلت اليوم، أول إصابة بمرض جدري القرود لدى شخص دخل البلاد مؤخرًا قادمًا من الخارج.

وأوضحت السلطات الصحية في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب البلاد، أن الشخص ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه للحجر الصحي لفيروس كورونا.

وأضافت أنه بموجب سياسة “صفر كوفيد” في الصين، على الأشخاص الذين يدخلون البلاد التزام حجر صحي يمتد من أسبوع إلى أسبوعين عند الوصول.

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وكشف تقرير للجنة الصحة بالمدينة، أنه تم تشخيص حالة المصاب بجدري القرود بعد أن ظهرت عليه أعراض من بينها طفح جلدي، وصنفت الحالة على أنها إصابة مستوردة، مؤكدًا أن المريض يخضع لعزل مركزي في أحد المستشفيات وحالته مستقرة.

وأكدت السلطات، أنه لا آثار لانتقال العدوى، وأن خطر انتقال العدوى منخفض بسبب عزل المريض فور دخوله المدينة، مؤكدة أنه لم يكن للمريض أي اتصال مع المجتمع المحلي.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة في مملكة البحرين، عن تسجيل أول حالة قائمة بجدري القردة لرجل وافد قادم من الخارج يبلغ من العمر 29 عامًا.

وأوضحت أنه تم الاشتباه بإصابة الوافد وظهور الأعراض عليه، وتم فورًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق بروتوكلات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين، مؤكدة أن الحالة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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