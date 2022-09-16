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مجانًا.. روسيا تُعلن استعدادها لتقديم الأسمدة لهذه الدول

مجانًا.. روسيا تُعلن استعدادها لتقديم الأسمدة لهذه الدول

مجانًا.. روسيا تُعلن استعدادها لتقديم الأسمدة لهذه الدول
٠٧:١١:٢٤ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أن موسكو مستعدة لتقديم الأسمدة للدول النامية وبشكل مجاني.

300 ألف طن من الأسمدة الروسية في الموانئ الأوروبية

وأكد في مؤتمر صحفي في ختام قمة شنجهاي، استعداد روسيا للعمل من أجل حل الكثير من المشاكل في العالم أهمها الطاقة والغذاء، مشيرًا إلى وجود 300 ألف طن من الأسمدة الروسية في الموانئ الأوروبية.

وأضاف أن روسيا مستعدة لإيصالها للدول النامية، مؤكدًا أن أوروبا ألغت جزئيًا العقوبات المفروضة على الأسمدة الروسية فقط.

وأشار إلى أن الغرب يسعى لتشكيل تكتل عالمي معادٍ لروسيا، وأنه للأسف تحولت أوكرانيا إلى أداة بيد الغرب لتحقيق أهدافه، مؤكدًا أن روسيا سترد بشكل أكثر تصعيدًا حال استمرت أوكرانيا بالتجاوزات.

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فيما اختتم قادة منظمة شنجهاي قمتهم، بتأكيدهم دعم استمرار نزع السلاح النووي العالمي، لافتين إلى أنه من الضروري الإصلاح الشامل لمنظمة التجارة العالمية، مع منح مملكة البحرين والكويت والإمارات والمالديف وميانمار صفة “شركاء حوار”.

وبين الزعماء، أن توسيع المنظمة هدفه إعطاء المنطقة المزيد من الأمن والاستقرار، مع التأكيد على الحفاظ على الفضاء الخارجي خاليًا من الأسلحة، وندعو لتوقيع اتفاقية شاملة بهذا الشأن.

الكلمات الدلالية:
الأسمدة الدول النامية بوتين روسيا قمة شنجهاي

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