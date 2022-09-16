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مسؤول بـ«اليونسكو»: المملكة دولة رائدة في التعليم والذكاء الاصطناعي (فيديو)
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مسؤول بـ«اليونسكو»: المملكة دولة رائدة في التعليم والذكاء الاصطناعي (فيديو)

مسؤول بـ«اليونسكو»: المملكة دولة رائدة في التعليم والذكاء الاصطناعي (فيديو)

مسؤول بـ«اليونسكو»: المملكة دولة رائدة في التعليم والذكاء الاصطناعي (فيديو)
٠٧:٢٠:٠٦ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قال رئيس وحدة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتعليم في اليونسكو، إن المملكة دولة رائدة في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأحد أفضل الأمثلة بالعالم في الاهتمام بالتعليم في المناطق النائية.

وأشار إلى أن المملكة نجحت في الوصول إلى المناطق التي تفتقر إلى الإمكانيات وهذا ما يجعلها متميزة عن باقي الدول.

وأضاف أن حكومة المملكة وضعت خططًا للوصول إلى المناطق النائية، وهذا الشيء يُعدّ من أكثر الأمثلة جدية في العالم

وتابع: لدينا الكثير من الأحلام في المستقبل حول كيفية إدارة العملية التعليمية عبر الذكاء الاصطناعي، والمملكة تمضي قدمًا في هذا الجانب.

قمة الذكاء الاصطناعي

ونظمت المملكة مؤخرًا قمة الذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية ضمن اهتمام المملكة الكبير بدعم مبادرة التحول إلى الاقتصاد المعرفي، وبناء اقتصاد قائم على البيانات لتحقيق رؤية ولي العهد في الارتقاء بمكانة المملكة إلى مصاف الاقتصادات القائمة على البيانات.

وشكلت القمة – وعلى مدى ثلاثة أيام – منصة دولية جمعت الخبراء والمختصين والأكاديميين، والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التقنية في العالم، وقادة الفكر والمبدعين وصناع القرار في القطاعات الحكومية والخاصة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الرائدة والمستثمرين ورجال الأعمال؛ لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجالات متفرقة.

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الكلمات الدلالية:
التعليم التعليم في المملكة المملكة اليونسكو منظمة اليونسكو

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