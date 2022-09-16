حوالي 50%.. 6 أسباب وراء ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

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مع ارتفاع الطلب على شراء السيارات المستعملة داخل المملكة، شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار السيارات من 25% إلى حوالي 50%، حسب متخصصين وعاملين في مجال السيارات.

تزايد الطلب

من جانبه، أكد صاحب معرض سيارات، أن الطلب المتزايد على أنواع محددة من السيارات، دفع بعض الملاك والمستثمرين في معارض السيارات لشراء أعداد كبيرة منها، وعرضها في وقت لاحق بهامش ربح يتفاوت من معرض إلى آخر.

وأوضح أن هناك طلبات كبيرة على السيارات من شركات ومكاتب تأجير السيارات في مختلف مناطق ومدن المملكة، ما أسهم في شراء كميات كبيرة من السيارات من الوكالات التي تعاني نقصًا ملحوظًا في أعداد السيارات نتيجة النقص الواضح في التوريد من دول التصنيع، حسب “الوطن”.

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الدول الأكثر تصنيعًا للسيارات

أوضح حسن القرقوش، متخصص في الاستيراد، أن الصين تأتي في صدارة الدول الأكثر تصنيعًا للسيارات، تليها أمريكا، ثم اليابان، والاتحاد الأوروبي، وكوريا، مردفًا أن الصين في الصدارة.

وأضاف أن هناك شركات عالمية مستثمرة في الصين، وتصنع لمختلف الوكالات في الصين، معتبرًا أنه من غير المجدي استيراد الأفراد للسيارات من الصين مباشرة إلى المملكة.

موضحًا أن المصانع الصينية التي تصنع سيارات تتطابق مع الاشتراطات والمواصفات القياسية السعودية محدودة في الفترة الحالية، ومن المتوقع في المستقبل أن تزداد أعداد مصانع تلك السيارات المتطابقة مع الاشتراطات والمواصفات السعودية.

أسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

1- شح الإنتاج العالمي من السيارات الجديدة.

2- نقص الإنتاج العالمي في أشباه الموصلات.

3- ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

4- ارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية «سلاسل الإمداد» وتحديدًا الشحن البحري.

5- الحرب الروسية الأوكرانية.

6- محاولات تجفيف السيارات محليًا من الوكالات.