البحرين تُسجل أول إصابة بجدري القرود لوافد قادم من الخارج

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أعلنت وزارة الصحة في مملكة البحرين، عن تسجيل أول حالة قائمة بجدري القرود لرجل وافد قادم من الخارج يبلغ من العمر 29 عامًا.

خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القرود

وأوضحت أنه تم الاشتباه بإصابة الوافد وظهور الأعراض عليه، وتم فورًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق بروتوكلات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين، مؤكدة أن الحالة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة – حسب وكالة الأنباء الرسمية- أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القرود منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول وذلك للحفاظ على الصحة العامة، تضمنت:

1 – توفير الاحتياجات المختبرية للتشخيص.

2 – توعية العاملين الصحيين بجدري القرود وطرق انتقاله.

3 – وضع آلية للإبلاغ عن الحالات المشتبه بها لإدارة الصحة العامة.

4 – تحديد آليات متابعة الحالات وتتبع أثر المخالطين، وتوفير التطعيمات المضادة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تحرص على مواصلة التقصي الوبائي للحد من فرص انتشار جدري القرود حفاظًا على السلامة العامة للمجتمع، مؤكدة أنها مستعدة للتعامل مع المستجدات في هذا الشأن واتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها محليًا وعالميًا، ومواصلة التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والإقليمية بهذا الخصوص.

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