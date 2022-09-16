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عقوبات جديدة.. روسيا تُضيف 41 أستراليا إلى “القائمة السوداء”

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عقوبات جديدة.. روسيا تُضيف 41 أستراليا إلى “القائمة السوداء”

عقوبات جديدة.. روسيا تُضيف 41 أستراليا إلى “القائمة السوداء”

عقوبات جديدة.. روسيا تُضيف 41 أستراليا إلى “القائمة السوداء”
٠٦:٢٦:٠٢ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أنها أضافت 41 أستراليا إلى القائمة السوداء، بناءًا على مبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضحت أنه ردًا على القرار السابق الذي اتخذته إستراليا بفرض عقوبات بموجب القانون الأسترالي، أضافت روسيا على أساس المعاملة بالمثل، 41 شخصا إلى قائمة الإيقاف الوطنية من بين ممثلي وكالات إنفاذ القانون والحدود.

روسيا تمنع عشرات الاستراليين من دخول أراضيها

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية أنه على أساس المعاملة بالمثل فإنها قررت منع 39 مواطنا أستراليًا من دخول أراضيها

وأوضحت أنه ردًا على القرار السابق الذي اتخذته إستراليا بفرض عقوبات بموجب النظير الأسترالي لقانون ماجنيتسكي، أضافت روسيا الاتحادية، على أساس المعاملة بالمثل، 39 شخصا إلى “قائمة الإيقاف” الوطنية من بين ممثلي وكالات إنفاذ القانون ودائرة الحدود وكذلك شركات المقاولات الدفاعية الأسترالية.

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وأشارت الوزارة إلى أنه في حال استمرار السلطات الأسترالية في إثارة المشاعر المعادية للروس وإتباع سياسة توسيع العقوبات، فإن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ مزيد من الإجراءات المضادة، إذا لزم الأمر.

 

الكلمات الدلالية:
أستراليا العقوبات القائمة السوداء روسيا

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