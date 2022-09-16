عصر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محايل عسير

تواصل – فريق التحرير:

تساقطت عصر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان الأودية والشعاب في محايل عسير جنوب المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت كميات كبيرة من الأمطار وجريان السيول بمحاليل عسير.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهات من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة، على عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

تساقط أمطار رعدية على عسير

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار ورياح نشطة على جازان

ونبّه “الأرصاد” من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً للرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وهروب، مبينا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً.

مكة المكرمة

كما نبّه “الأرصاد” من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، وذلك على مدن الخرمة، والموية، وتربة، ورنية، وتستمر الحالة، بمشيئة الله تعالى، حتى الساعة السادسة مساء.

المدينة المنورة

فيما توقع المركز رياحًا نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج، وتدن في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس وينبع النخل، وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق اليوم