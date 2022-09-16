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تصريح مفاجئ لـ”بوتين” بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.. ماذا قال؟
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تصريح مفاجئ لـ”بوتين” بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.. ماذا قال؟

تصريح مفاجئ لـ”بوتين” بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.. ماذا قال؟

تصريح مفاجئ لـ”بوتين” بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.. ماذا قال؟
٠٥:٤٨:٥٦ م، الجمعة، ٢٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في تصريح مفاجئ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أنه يأمل في إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا في أقرب وقت.

موسكو تعمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية

ووضح بوتين وأوضح بوتين لرئيس الوزراء الهندي، أن موسكو تعمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن، لكن كييف هي التي ترفض المفاوضات.

وأكد استعداد روسيا م للعمل من أجل حل الكثير من المشاكل في العالم أهمها الطاقة والغذاء، 300 ألف طن من الأسمدة الروسية موجودة في الموانئ الأوروبية، وأنها مستعدة لإيصالها للدول النامية، مؤكدًتا أن أوروبا ألغت جزئيا العقوبات المفروضة على الأسمدة الروسية فقط.

وأشار السفير الروسي في السويد، إلى أنه لو بدأت روسيا حربا حقيقية في أوكرانيا فستكون نهاية هذا البلد سريعة جدًا.

حرب أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي للملايين في العالم

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحرب الروسية على أوكرانيا تضر الفئات الأكثر ضعفًا في العالم، مؤكدة أن حرب بوتين غير المبررة على أوكرانيا تهدد الأمن الغذائي للملايين في العالم.

وحول العقوبات الأمريكية، أكد السفير الروسي في واشنطن، أن عقوبات أمريكا على موسكو  لا يمكن أن تؤثر على نهج روسيا وموقفها، وأنه من غير الممكن عزلها بتلك القيود.

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية، بإحالة الرئيس الروسي إلى القضاء الدولي بسبب حربه على أوكرانيا.

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الكلمات الدلالية:
أزمة الغذاء أمريكا أوكرانيا العقوبات الهند بوتين حرب أوكرانيا روسيا

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